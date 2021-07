‘De Held en De Lul’ op een muur in Goes: Studio Giftig brengt liedjes tot leven

Het is vrijdag 2 juli als om 16.30 uur Spinvis (Erik de Jong) in Nieuwegein zijn nummer Tienduizend Zwaluwen vertolkt, staand voor een kleurrijk bespoten gevel. Centraal in de mural van acht bij negen meter een man met een angstige blik in zijn oog, omringd door gigantische zwaluwen. Het is de eerste mural in een serie die Studio Giftig dit en volgend jaar maakt in verschillende steden.