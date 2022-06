De hele dag tussen de bloemen (en af en toe halsoverkop naar de brandweer); halve eeuw Liebregts in Velhoven

VELDHOVEN - Al vijftig jaar is Liebregts en Liebregts Bloemsierkunst de meest kleurrijke winkel van de Kromstraat in Veldhoven. Ad (72) is nog altijd zes dagen per week in de zaak te vinden.