'De kiosk in Veldhoven is een aanwinst'

VELDHOVEN - De veelbesproken kiosk bij kinderboerderij De Hazewinkel is woensdag officieel geopend. Vanaf nu is de voorziening elke dag open.

Op een bankje onder een boom vlakbij de kiosk genieten Anja Roothans en haar kleinkind Jens van een cakeje. De oppasoma uit Knegsel bezoekt De Hazewinkel zeker twee keer per maand. Ze noemt de kiosk een aanwinst. ,,Ik kom hier ook wel eens als het wat koud is. Dan is een kop warme koffie welkom." Ze roemt de veilige speeltoestellen en het goede overzicht over het terrein dat ze vanaf haar zitplaats heeft. Roothans is aangenaam verrast als ze hoort dat de kiosk ook nog voorzien is van een ruim en verwarmd invalidentoilet dat zelfs van een aankleedkussen is voorzien.

Kleinschalig verkooppunt

,,16 jaar lang is er heel wat water door de Gender gemoeten om dit voor elkaar te krijgen", memoreert wethouder Hans van de Looij in zijn openingswoord. ,,We vonden het van groot belang dat er een niet-commercieel kleinschalig verkooppunt met toiletvoorziening zou komen." De gemeente is de eigenaar van de kiosk. Het doel was een voorziening te creëren waar maatschappelijke participatie tussen diverse doelgroepen kan plaatsvinden. Het beheer ligt bij zorgorganisatie Severinus en Cordaad. Deze organisaties leveren vrijwilligers en professionele begeleiders.

Op woensdag werken er cliënten van GGzE De Boei. De andere werkdagen bemensen cliënten van Severinus de kiosk. In het weekend zijn er vrijwilligers van Cordaad actief. ,,Op maandag 16 april zijn we gestart met de verkoop van onder meer koffie, thee, fris en chips. Alles uit het assortiment wordt verkocht, maar bij warm weer lopen de ijslollies het hardst", weet teamleider Heidi Berkvens van Severinus. Ze heeft al veel positieve reacties van bezoekers gehoord. ,,Vooral het toilet is een aanwinst. Medewerkers van de Ergon maken het dagelijks schoon. Het is alleen tijdens openingstijden van de kiosk toegankelijk." Als het niet druk is bij de kiosk maken de cliënten van Severinus zich nuttig met het opruimen van bladafval en zwerfvuil op de locatie.