Dé lokale vastgoedhandelaar worden met Veldhovens Monopolyspel

VELDHOVEN - Het eerste exemplaar van het Veldhovens Monopolyspel werd vrijdagmiddag aangeboden aan burgemeester Marcel Delhez. Sinterklaas was daarvoor in hoogst eigen persoon naar het gemeentehuis gekomen.

Het was een bijzonder gezelschap in de Veldhovense raadzaal. Naast Sinterklaas en twee Pieten was ook Mr. Monopoly, het rijke suikeroompje dat de mascotte van het bordspel is, aanwezig en enkele leden van Ronde Tafel 166 Veldhoven. Deze serviceclub van mannen tot veertig jaar nam het initiatief tot het lokale monopolyspel. ,,Bij gelegenheid van honderd jaar gemeente Veldhoven wilden we een blijvende herinnering in het leven roepen. We hebben het Veldhovens Monopolyspel aangemeld na een oproep van het Comité Veldhoven100. Het moest een spel worden voor en door Veldhovenaren”, zegt oud-voorzitter Frank Lodewijks.

Dé vastgoedhandelaar van Veldhoven

Na steden als New York, London en Amsterdam krijgt nu de Veldhovenaar de kans om zich te manifesteren als dé vastgoedhandelaar van Veldhoven. Het spel is een variant op het officiële Monopolyspel van Hasbro. Lodewijks: ,,We mochten geen spelregels aanpassen. Alle foto’s en media-uitingen zijn langs de Nederlandse partij van Hasbro gegaan. We zijn enorm blij dat we het spel nog voor de feestdagen hebben.”

Quote Het Citycen­trum is met 400,- de duurste straat. De Sterren­laan kan voor slechts 60,- worden gekocht

De foto’s op het spelbord zijn gemaakt door Brigit Strijbos. De dure stations op het bord zijn vervangen door de vier Veldhovense voetbalclubs. Zij kregen de stations gedoneerd van de serviceclub en mochten die verkopen aan een sponsor. De opbrengst daarvan is voor de eigen clubkas. Veldhovenaren droegen na een oproep tal van straten aan voor op het bord. Zoals op het originele bord lopen ook hier de prijzen uiteen. Zo is het Citycentrum met 400,- de duurste straat. De Sterrenlaan kan voor slechts 60,- worden gekocht. Diverse sponsors vinden hun naam terug op de Kans- en Algemeen Fondskaarten.

Verstevigen van vriendschappen

Het spel sluit mooi aan bij de kernwaarden van de serviceclub, vindt vicevoorzitter Jean-Paul van den Tillaar. ,,Onze uitgangspunten zijn onder meer vriendschap, zelfontwikkeling en service. Het gezelschapsspel zorgt voor het verstevigen van vriendschappen en je zelfontwikkeling. Daarnaast komt het opgehaalde sponsorgeld, ruim 30.000 euro, volledig ten goede aan Veldhovense goede doelen.” Zo wil de serviceclub ergens in Veldhoven een groot klimtoestel realiseren. Daarover worden gesprekken gevoerd met de gemeente. Lodewijks: ,,Het geld gaat niet naar één doel. We besteden het de komende tijd aan verschillende doelen. Die kunnen nog steeds aangemeld worden via rondetafelveldhoven.nl/goeddoel.

In totaal zijn er 2000 Veldhovense Monopolyspellen geproduceerd. Ruim tachtig procent daarvan is al in de voorverkoop en aan sponsors verkocht. Iedereen die het spel in de voorverkoop heeft gekocht, ontvangt persoonlijk bericht wanneer het spel kan worden afgehaald. Omstreeks 6 december is het restant nog te koop voor 49,99 euro bij Bruna in Veldhoven.