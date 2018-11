De paal met konijnenoren brengt rust in Veldhoven

VIDEO Politie deelt videobeel­den van overval op Jumbo in Veldhoven waarbij personeel met mes bedreigd werd

28 november VELDHOVEN - De politie in Veldhoven heeft op haar Facebookpagina beelden gedeeld van een overval op de Jumbo in die plaats. Op 13 november liep een man met een mes de winkel in, bedreigde personeel en sloeg met een onbekend geldbedrag op de vlucht.