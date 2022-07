De Run slingert weer door het natuurgebied Grootgoor

,,Deze fase strekt zich uit over ruim drie kilometer vanaf de nieuwe brug over de N69 tot aan de Kuningen”, vertelt projectleider Maurice Vroomen van Waterschap De Dommel. Dat heeft in samenwerking met de gemeenten Eersel, Veldhoven, Bergeijk en de provincie Noord-Brabant vanaf maart 2021 gewerkt aan het opnieuw inrichten van het riviertje de Run in natuurgebied Grootgoor.

Water wordt langer vastgehouden

Op basis van historische kaarten en bodemonderzoek is de vroegere beekloop van de Run bepaald. Voor zover mogelijk is deze nu gevolgd. De meer natuurlijke loop zorgt ervoor dat het water langer in het gebied wordt vastgehouden. Vroomen: ,,Met het slingeren van de Run geven we ruimte aan natuurontwikkeling. De waterkwaliteit verbetert en dat is goed voor dieren en planten in dit gebied.”

Quote De Run komt uit in de Dommel. Door hoge waterstan­den van de Dommel is er met enige regelmaat sprake van waterover­last in Eindhoven Maurice Vroomen

Een ander doel van het project was het creëren van een waterberging. Door de aanleg van kades en een regelbare hoogwaterstuw is er een overloopgebied gemaakt dat bij extreme regenval kan vollopen met water. Dit is gedaan om de waterveiligheid te verhogen bij Veldhoven en Eindhoven. ,,De Run komt uit in de Dommel. Door hoge waterstanden van de Dommel is er met enige regelmaat sprake van wateroverlast in Eindhoven. Zeker met die piekbuien die we door de klimaatverandering steeds meer zien”, stelt Vroomen.

Geen hindernis voor vissen

Een sensor, die bovenstrooms het waterniveau in de Run meet, kan ervoor zorgen dat een klep in de hoogwaterstuw automatisch sluit. Hierdoor kan tussen de kades in totaal 460.000 kubieke meter water worden opgevangen. Normaal staat de stuwklep omlaag en vormt daardoor geen hindernis voor de vissen.

De stuw is voorzien van een graffitikunstwerk naar een ontwerp van de Eerselse Famke Nooijen (15). Vier jaargangen van SintLucas uit Eindhoven kregen de opdracht een ontwerp te maken voor verfraaiing van het bouwwerk. De keus viel op Famkes ontwerp van een kikker met een slak op zijn kop in een natuurlijke omgeving. ,,Ik ben trots op mijn eerste kunstwerk”, zegt de Eerselse die illustrator van kinderboeken wil worden.

Vraag in plaats van toespraken

In plaats van toespraken kregen afgevaardigden van de bij het project betrokken partijen een vraag voorgelegd. Zo kreeg wethouder Jeroen Rooijakkers van de gemeente Veldhoven de vraag wat hij er van vindt dat Veldhoven meewerkt aan het oplossen van het waterprobleem in Eindhoven. ,,Ik vind dat we hierin vooral solidair met andere gemeenten moeten zijn. Het waterprobleem wordt steeds groter en we krijgen er steeds vaker mee te maken. Ik zou willen pleiten voor een Regionale Waterstrategie zoals we ook al een Regionale Energiestrategie kennen.”

Er loopt nog een aanbestedingstraject voor de gronden die langs de beek liggen. De bedoeling is dat die door particulieren in beheer worden genomen voor natuurlijk beheer.