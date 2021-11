De Schalm is ondanks diamanten jubileum nog een groeibriljant

VELDHOVEN - Wie goed oplet kan in het Citycentrum diamanten vinden. Het is een actie van het Veldhovense Theater de Schalm dat in november 60 jaar bestaat. ,,Een respectabele leeftijd, maar we voelen ons nog een moderne jeugdige organisatie”, aldus directeur Sjoert Bossers.

De Schalm kiest niet voor een groot feest, maar voor kleine publieksacties om het diamanten jubileum te vieren. ,,Het is altijd fijn om iets te vieren, we zijn zeker trots op deze respectabele leeftijd. Tegelijkertijd valt het in het jaar waarin Veldhoven 100 jaar bestaat en ook veel verenigingen een mooie leeftijd vieren. Het is geen kroonjaar en we hadden allerlei plannen, maar in deze tijd gaan we niet van alles optuigen met het risico dat het (deels) niet door kan gaan.”

De afgelopen dagen werden al verschillende oplettende voorbijgangers blij gemaakt met zo'n actie in de vorm van een ‘diamant’. Wie in het Citycentrum zo'n diamant vindt, mag die nog tot en met donderdag bij de theaterkassa inwisselen voor gratis theatertickets voor de voorstelling van Jennie Lena. Het komende jaar wil het theater vaker van dit soort acties doen.

Quote Mensen maken echt nadrukke­lij­ker keuzes en kopen niet vanzelf­spre­kend tien kaarten voor het hele seizoen. Sjoert Bossers, directeur de Schalm

Bossers: ,,Als theater hebben we in die zestig jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt en we staan nu aan de vooravond van een nieuwe vorm die we moeten vinden in samenwerken. Zowel met onze culturele broeders en zusters als met de andere theaters in de Brainportregio in de Wonkapodia. Maar de afgelopen periode is natuurlijk geen gemakkelijke geweest. Met alle respect voor de zorg overigens, die het het allerzwaarst hebben. We hadden van de ene op de andere dag geen omzet meer en zijn gelukkig goed gesteund door de overheid, maar het was heel spannend. En we merken nog steeds het effect.”

Huiver om naar theater te gaan

Ondanks het feit dat de zalen weer vol mogen, zijn ze dat niet altijd. Ook bij voorstellingen die voorheen hardlopers waren. ,,Het wisselt per voorstelling, zo doet lokaal en regionaal het goed. Er is veel huiver om naar het theater te komen en we zien ook een tweedeling. Mensen die blij zijn dat het eindelijk weer mag, maar aan de andere kant de scepsis nu de cijfers weer opvlammen en de vraag wat een publieksmenigte dan doet. Mensen maken echt nadrukkelijker keuzes en kopen niet vanzelfsprekend tien kaarten voor het hele seizoen. Ook het no-show percentage is hoog. Terwijl het voor publiek en artiesten fijn is als de zaal gevuld is”, aldus de directeur.

Quote Samenkomst en samen beleven wordt heel belangrijk. Daarvoor is echt een plek nodig waar je zo binnen­stapt en elkaar ontmoet om cultuur te beleven Sjoert Bossers

Voor Bossers is die zestig jaar aanleiding om de blik op de toekomst te richten. ,,Samenkomst en samen beleven wordt heel belangrijk. Daarvoor is echt een plek nodig waar je zo binnenstapt en elkaar ontmoet om cultuur te beleven. Ook in coronatijd is bewezen dat cultuur node gemist wordt. Ik zie een culturele hotspot op het Meiveld voor me waar dat allemaal samenkomt, met voor het theater een uitbreiding naar overdag en andere plekken in Veldhoven waar we cultuur brengen.”