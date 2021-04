De veelbesproken kiosk op kinderboerderij De Hazewinkel in Veldhoven is voortaan elke dag geopend

Vanaf de start lag het beheer bij zorgorganisatie Severinus, Cordaad Welzijn en GGzE De Boei. Nadat GGzE De Boei afhaakte, nam Cordaad de woensdag over. Vorig jaar stopte Severinus vanwege corona het gebruik van de kinderboerderij als dagbestedingslocatie. De zorgorganisatie kon de veiligheid voor haar cliënten op de locatie niet garanderen. De kiosk was toen alleen nog bij mooie weer op woensdag en in het weekend open. Marjon Middel is coördinator vrijwilligerswerk van vrijwilligersorganisatie Cordaad Welzijn. “Severinus heeft onlangs aangegeven definitief te stoppen. Daarom neemt Cordaad Welzijn vanaf nu het volledige beheer op zich. Op werkdagen zijn we er van 14.00 tot 17.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 17.00 uur.” Momenteel zijn er twaalf Veldhovense vrijwilligers die als tweetallen worden ingeroosterd. Bij slecht weer blijft de kiosk gesloten.