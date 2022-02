De Vèrrekesblaos in Veldhoven: 33 jaar ontspannen en gas geven

VELDHOVEN - Ontspannen en lekker gas geven op het podium om de mensen te vermaken, dat is het doel van De Vèrrekesblaos. Het dweilorkest viert het 33-jarige bestaan op zaterdag 26 februari met een gratis toegankelijk kapellenfestival in dorpscentrum d’Ouw School in Oerle.

De Vèrrekesblaos spruit voort uit carnavalsvereniging ’t Vèrreke. ,,Bijna elke carnavalsvereniging had in die tijd een eigen kapel. In februari 1989 begon een aantal leden een soort boerenkapel. Die is door de jaren heen uitgegroeid tot een volwaardig dweilorkest. Als we in vol ornaat optreden, staan er 25 muzikanten op het podium’’, zegt voorzitter Wim van Kemenade.

Grote trom

De eerste thuisbasis was hotel-café De Beurs. Later waren de muzikanten jarenlang thuis in zaal Friends. Sinds enkele jaren is d’Ouw School het repetitielokaal. De leden betalen contributie waarvan onder meer de muziek en kleding worden aangeschaft. Ook enkele instrumenten zijn eigendom van het orkest, zoals de grote trom. Maar het gros van de houten en koperen blaasinstrumenten en slagwerk is eigendom van de leden.

Het repertoire strekt zich uit van carnavalsmuziek tot r&b en bigbandmuziek. ,,We hebben een vast muziekboekje met daarin een wisselende selectie uit ons repertoire. Het nummer dat het langst meegaat, is Fantazieke. Samen met My Way en Mist on the Gender behoort dat tot onze meest gespeelde nummers’’, weet Minette Lommers die altsax speelt.

Waar carnaval het onbetwiste hoogtepunt is voor De Vèrrekesblaos, speelt het dweilorkest jaarlijks ook op enkele festivals waar het regelmatig in de prijzen valt. ,,Er is nog steeds geen prijs die de rit naar huis heeft overleefd. Daarom hebben we na 33 jaar nog steeds geen prijzenkast’’, zegt Van Kemenade met een lach.

Tent op zijn kop

Tot een van de hoogtepunten rekenen Lommers en Van Kemenade het optreden met het orkest in het Duitse Bad Schlema. ,,We stonden er in 2016 op een Europees blaasfestival tussen kapellen en harmonieën uit de hele wereld. Veel korpsen speelden er netjes en mooi. Wij gaven daar een partij gas, de tent met duizenden bezoekers stond helemaal op zijn kop’’, smult de voorzitter nog na.

Verloop onder de leden komt nauwelijks voor. Lommers: ,,Het jongste lid is zestien en de oudste is een zeventiger. De meesten blijven lang hangen. Zo zijn Toon Hermsen en Manfred Bogers leden van het eerste uur. De Vèrrekesblaos is een hechte club. Iedereen praat met iedereen en de mindere muzikanten trekken zich op aan de betere. Veel leden spelen ook nog in gerenommeerde orkesten. Die hebben De Vèrrekesblaos als uitlaatklep. Ontspannen en lekker gas geven op het podium om de mensen te vermaken. Dat is ons doel.’’

Aan de vooravond van carnaval staan de blazers en slagwerkers te popelen. ,,Vorig jaar hebben we geen carnaval gehad. Het is heel belangrijk voor de spirit in de club dat het nu weer doorgaat’’, beseft Lommers.

Carnavalszaterdag verzorgt het orkest de muzikale start van de familieoptocht in Oerle. Die dag staan nog de sleuteloverdracht en de kapellenavond op het programma. Zondag zetten ze café De Kleine Man op zijn kop waarna nog een aantal optredens in Eindhoven volgt.