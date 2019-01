De vrijwilliger centraal tijdens concert harmonie Sub Umbra

,,Zonder vrijwilligers zijn we nergens. U bent het smeermiddel van Veldhoven". Burgemeester Marcel Delhez schetste in zijn openingswoord het belang van mensen die zich onbaatzuchtig inzetten voor de lokale samenleving.

Ster van Veldhoven

Met de 'Ster van Veldhoven' werd deze middag een bijzondere onderscheiding uitgereikt. De gemeente reikt dit jaar elke maand een Ster uit aan een groep vrijwilligers. Wethouder Mariënne van Dongen reikte de onderscheiding uit aan vrijwilligers van de brandweer Veldhoven voor hun inzet voor de lokale samenleving. Adrie Heesakkers en Henk Iding namen het kleinood en een oorkonde in ontvangst. Heesakkers maakte 27 jaar vol als vrijwilliger en Iding 30 jaar. Inmiddels de 55 jaar gepasseerd, zijn ze lid van de Voormalige Vrijwilliger Brandweer. Maar allebei hebben ze nu een zoon bij de brandweer. Met de regionalisering van de brandweer is het duo niet gelukkig. ,,De regio bepaalt nu wie uitrukt. Daardoor holt de motivatie achteruit", meent het tweetal. Maar de Ster vinden ze leuk. ,,Toch een blijk van waardering", vindt Iding. De Ster krijgt een mooi plaatsje in de kazerne.

Marjon Starrowsky is vrijwilliger bij de Stichting Leergeld en bij het Kempenkoor. Ze is lovend over het concert en vind het sympathiek dat harmonie Sub Umbra dit doet. ,,Het concert is heel boeiend. Ik word vooral getroffen door de manier van dirigeren door Arjan Gaasbeek." De dirigent gaat nu met de muzikanten aan het werk voor het concours in Zutphen waaraan het korps op 24 november deelneemt.