Definitief subsidiestop voor De Parasol en VVV Veldhoven

‘Keuzes maken doet pijn.’ Een veelgehoorde zin tijdens de algemene beschouwingen in Veldhoven. Keuzes om de Onroerendezaakbelasting (ozb) versneld te verhogen en om verschillende subsidies stop te zetten. Maar, we moesten wel, stelde de wethouder van financiën Jeroen Rooijakkers (PvdA). Coalitiepartijen PvdA, Gemeente Belangen Veldhoven (GBV) en VVD steunden Rooijakkers in zijn verhaal.

,,Het college kon niet anders”, zei Vivianne van Wieren (VVD) over de ozb-verhoging. Want de tekorten liepen op. Zelfs met alle bezuinigingen moet het college van Veldhoven 1,6 miljoen uit de gemeentelijke spaarpot halen, om daarmee de begroting sluitend te krijgen.

Sluitpost

De versnelde stijging van de ozb kon op veel kritiek rekenen. Vorig jaar besloot het college de ozb verspreid over vier jaar te verhogen. Door de toegenomen tekorten gaat die verhoging vanaf 2020 in een keer in. De ozb stijgt in een klap met 13,4 procent. ,,Daarna bevriezen we de ozb”, zei Rooijakkers in september.

,,Maar de belofte van een jaar geleden is al verbroken. Wat is deze garantie dan waard?”, vroeg Rien Luijkx van BugerPartij Veldhoven (BPV) zich af. En de ozb zou toch niet dienen als sluitstuk van de begroting? ,,Dat is nu wel zo. En flink ook”, zei Ingrid Hartlief (D66).

In tegenstelling tot september gaf Rooijakkers gisteren geen ozb-garanties voor de toekomst: ,,Ik heb geen glazen bol. Maar u kunt mij houden aan het raadsakkoord.” Daarin staat dat Veldhoven bij de 25 procent goedkoopste gemeenten moet blijven horen voor huiseigenaren. ,,In het raadsakkoord staat ook dat de ozb geen sluitstuk mag zijn”, reageerde Hartlief. Dat is het ook niet, vond Rooijakkers: ,,Wij spreken onze reserves aan om de begroting sluitend te krijgen.”

Subsidies

Om die begroting sluitend te krijgen, stopt ook de subsidie van het VVV-kantoor per 2021 en die van Educatief Centrum De Parasol halverwege volgend jaar. Een motie en een amendement om dat te verhinderen vonden geen meerderheid in de raad.

Een amendement van Lokaal Liberaal, BPV en Veldhoven Samen Anders (VSA) om de ozb-stijging teniet te doen door rigoureus te snijden in de personele kosten van de gemeente, werd teruggetrokken na flinke kritiek van andere partijen.

Een motie van Lokaal Liberaal om een overleg te starten met horeca-ondernemers rond de Veldhovense kermissen, werd wel raadsbreed aangenomen. Aan het besluit om 55.000 euro aan kermiskosten door te belasten aan de ondernemers werd niet getornd.