Definitief: wel belasting voor Veldhovense hulphond in opleiding

Opnieuw gewapende overval op Jumbo in Veldhoven, politie zoekt in buurt naar overvaller

21:21 VELDHOVEN - De supermarkt Jumbo is dinsdagavond rond 20.45 uur opnieuw overvallen op het Citycentrum. De politie is met spoed gekomen en zoekt op dit moment in de buurt naar de gevluchte overvaller. Hij had tijdens de overval een wapen bij zich.