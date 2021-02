Deken Wilmink bemiddelt in conflict in Veldhovense parochie: ‘De pijn zit er nog steeds’

Hoe een Nederlands ASML-boek populair werd in China (dankzij de voetblessu­re van een Chinees in Canada)

29 januari VELDHOVEN - Toegegeven, in China wonen net wat meer mensen dan in Nederland. Maar dat een boek over ASML uit Veldhoven tien keer vaker gekocht wordt door Chinezen dan Nederlanders, dat is toch best opvallend. En de teller loopt nog steeds.