Dementie bespreekbaar maken met herinneringstocht in Veldhoven

,,Als je maar oud genoeg wordt, is de kans groot dat je te maken krijgt met vergeetachtigheid en dementie”, stelt Carolien van der Heijden. De adviseur van Swove is voorzitter van het DOV waarvan naast Swove ook de gemeente Veldhoven, zorgorganisaties Severinus en Oktober, de Seniorenraad Veldhoven en Bibliotheek Veldhoven deel van uitmaken. Met de toenemende vergrijzing neemt ook het aantal mensen met dementie toe.

Landelijke cijfers

,,Landelijke cijfers spreken van een op drie. Het is heel belangrijk om deze doelgroep vroegtijdig in beeld te krijgen. Herkenning en erkenning zijn daarbij van belang”, weet Van der Heijden. Om hierop de aandacht te vestigen, vindt er op woensdag 21 september, Wereld Alzheimer Dag, een herinneringstocht plaats op initiatief van het DOV. Het thema van de dag is dit jaar ‘Samen op pad’.

Het netwerk polste de Vereniging Erfgoedhuis Veldhoven om samen aandacht te schenken aan een stukje geschiedenis. ,,De geschiedenis blijft in het geheugen van mensen het langst intact. We gaan met de herinneringstocht het verleden met het heden verbinden”, legt Jac van Lieshout van de vereniging uit.

Bewustwordingsproces

Inmiddels zijn mantelzorgers en degene voor wie ze zorgen benaderd om op 21 september om 13.00 uur samen te komen in de bibliotheek. Van der Heijden: ,,We hopen ook mensen aan te spreken die in het bewustwordingsproces van vergeetachtigheid zitten om mee te doen. Deelnemers moeten wel kunnen fietsen en een korte wandeling kunnen maken.”

In de bibliotheek krijgen ze een korte uitleg van het DOV, dementie en de tocht die gaat plaatsvinden. De deelnemers worden verdeeld in vier groepen die naar een van de wijken Meerveldhoven, Oerle, Veldhoven-Dorp of Zeelst fietsen. Per groep fietsen vrijwilligers van het Erfgoedhuis mee en een professional vanuit het DOV. Indien nodig fietsen ook vrijwilligers van Swove mee.

Korte wandeling

Vanuit het kerkdorp vindt vervolgens een korte wandeling plaats. Van Lieshout: ,,Op loopafstand worden belangrijke locaties uit verleden en heden bezocht waarover mooie verhalen verteld kunnen worden. De mantelzorger kan hierop later via de site geheimenvanveldhoven.nl nog eens terugkomen.” Om uiterlijk 15.15 uur is iedereen weer terug in de bibliotheek. Met koffie of thee, iets lekkers en een presentje wordt de herinneringstocht afgesloten. Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden per e-mail aan c.heijden@swove.nl.