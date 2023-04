Dementie was ‘core-business’ voor Veldhovense: Ouderenadviseur Carolien nu zelf met pensioen

Dwangsom voor Eindhoven­se asfaltcen­tra­le terugge­draaid na gegoochel tijdens meting

EINDHOVEN - Bij een volgende overtreding van de benzeennorm hoeft de asfaltcentrale op bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven toch geen boete te betalen. De dwangsom van 10.000 euro die de gemeente had opgelegd, is na succesvol bezwaar van de asfaltfabriek ingetrokken.