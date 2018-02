Dementiesokken moeten taboe helpen doorbreken in Veldhoven

Luisterend oor

Ruttens man krijgt nu een onderzoek op de geheugenpoli om te kijken wat er aan de hand is. De kans is groot dat hij leidt aan vasculaire dementie. ,,Bij deze vorm van dementie spelen stress en alcohol regelmatig een rol. Dat is iets dat bij onze doelgroep het meest gaat spelen”, vertelt Carolien van der Heijden van SWOVE. Rutten: ,,Ik vind het heel belangrijk dat mantelzorgers op tijd aan de bel trekken. Ook al denk je is er wel iets aan de hand? Je gaat ook echt twijfelen aan jezelf. Achteraf merkte ik toch dat ik op tijd aan de bel had getrokken. Ik ben nu nog vitaal en niet opgebrand en voor mijn man is het alleen maar goed dat er professionele hulp komt. Ik ben er zelf heel open in.” Toch is dat niet altijd even gemakkelijk. ,,De buitenwereld is hard soms. Dan zien ze hem lopen en zeggen dat er niks aan de hand is. Heel frustrerend, want ze weten niet wat er achter de voordeur gebeurt.”