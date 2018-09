Demmers: 'Privéleven Pechtold niet van invloed op D66'

VELDHOVEN - De Veldhovense burgemeester Letty Demmers bevindt zich in haar functie van D66-partijvoorzitter plots in een mediastorm rond het privéleven van Alexander Pechtold.

Ze had donderdag haar handen vol aan de verhalen die de ronde doen over het privéleven van partijleider Alexander Pechtold (D66). Letty Demmers (66), naast waarnemend burgemeester ook partijvoorzitter, benadrukt dat de kwestie niet van invloed is op de positie van Pechtold binnen D66.

Wangedrag

Pechtold (52) had een affaire met een D66-raadslid uit Meppel, Anne Lok (36). Afgelopen dinsdag stapte zij uit de gemeenteraad. In haar ontslagbrief beschuldigt ze de partijleider van 'misbruik, wangedrag en opportunisme'. Ze deed haar verhaal tegenover een journalist die werkt voor De Telegraaf en roddelblad Privé.

Lok stelt onder meer dat Pechtold haar tijdens een hoogoplopende ruzie onder druk zette om een voor hem ongewenste zwangerschap af te breken. ,,Hij dreigt karaktermoord op mij te plegen, mij als labiel en gestoord weg te zetten'', zo motiveerde ze haar vertrek als raadslid in een brief aan de burgemeester van Meppel.

Volledig scherm D66 raadslid Anne Lok stopt per direct met het raadswerk. © Wilbert Bijzitter

Vrienden

Bij de woordvoerster van Demmers en haar partij stond de telefoon donderdag roodgloeiend. Wat doet deze kwestie met D66? En wat doet D66 met Alexander Pechtold? Demmers laat via haar woordvoerster weten dat ze Pechtold al jaren kent en het onderwerp daarom als vrienden ter sprake kan komen. Wat Demmers betreft, is het in elk geval geen zaak van de partij.

Demmers was donderdagmorgen in Den Haag voor een reguliere vergadering waar partijen uit de coalitie wekelijks de gang van zaken in en rond het kabinet bespreken. Of het privéleven van Pechtold daarbij ook op tafel is gekomen, is niet bekend.

Blussen

Voor Demmers, die in 2015 werd gekozen als partijvoorzitter, is het niet de eerste keer dat rond iemand in haar partij een brandje ontstaat dat ze moet zien te blussen. Zo verdween D66-Kamerlid Wassila Hachchi begin 2016 plots uit de Tweede Kamer om zich onbezoldigd in te zetten voor de verkiezingscampagne van Hillary Clinton, terwijl ze gebruikmaakte van de wachtgeldregeling. Demmers dreigde met een royement maar Hachchi beëindigde uiteindelijk zelf haar lidmaatschap.

Ook drong Demmers aan op het vertrek van de voormalige Eindhovense wethouder Mary-Ann Schreurs. Demmers werd in 1997 burgemeester van Reusel-De Mierden en kreeg in 2002 met haar nieuwe standplaats Best landelijke aandacht als één van de eerste gekozen burgemeesters.