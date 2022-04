Devotionaliabeurs in Veldhoven; ‘Jeanne d’Arc gaat altijd heel goed’

,,Ik kom hier al jaren en vind altijd wel iets van mijn gading”, zegt Ellen Eva Brouwers. Ze is kunstenares en woont in de Eifel. Ze is vooral op zoek naar voorwerpen die ze kan gebruiken voor haar kunstwerkjes. ,,Het is mijn passie om kunstwerkjes te maken van knekels. Ik gebruik vooral botjes van overleden vogels.” Uit een tas diept ze een tinnen kroontje op dat ze op de beurs gekocht heeft. ,,Die komt straks waarschijnlijk op een vogelschedeltje.”

Heel oude knekelprentjes

Tony Vaessen is de organisator van de beurs. ,,Er staat vandaag honderd meter aan tafels met zo’n twintig standhouders uit Nederland en België.” Hij heeft iets bijzonders op deze editie van de beurs gezien. ,,Heel oude knekelprentjes. Dat zijn bidprentjes met op de voorkant een schedel waarbij ook vaak een zandloper is afgebeeld als metafoor van de tijd.”

Quote We hopen er nu anderen blij mee te maken zonder ons pap ermee tekort te doen Annelies en Nicole

De prentjes zijn eigendom van de dochters van de vorig jaar overleden Jos Martens. Gedurende een halve eeuw ging hij rommelmarkten en beurzen af. ,,Hij was heel trots op zijn verzameling. Het meest wel op de knekelprentjes. Overal liet hij er kopieën van zien, verkopen wilde hij ze niet”, vertellen zijn dochters Annelies en Nicole uit Moerdijk. Omdat ze niet zoveel hebben met devotionalia, gaan ze de verzameling verkopen. ,,De prijzen hebben we laten bepalen door iemand die er verstand van heeft. We hopen er nu anderen blij mee te maken zonder ons pap ermee tekort te doen.”

Week bezig om alles te prijzen

Odile Donkers-Verheijen uit Erp heeft met haar dochter maar liefst zes tafels vol koopwaar. Wijwaterbakjes, beelden, boeken, rozenkransen en kruisjes. Alles gedurende tientallen jaren verzameld door haar man. ,,Bijna elk weekend ging hij naar vlooienmarkten en kringloopwinkels. Stapelgek is hij erop. Hij wordt 86 en is er vanwege ziekte vandaag niet bij. We zijn een week bezig geweest om alles te prijzen”, zegt Odile. Terwijl Veldhovenaar Frans Mennen tussen haar boeken snuffelt, maakt haar dochter een foto van enkele boeken die een koper meeneemt. ,,De foto’s laten we straks aan mijn man zien, het is zo sneu dat hij er niet bij kan zijn.”

Ze heeft deze dag al veel boeken verkocht en enkele beeldjes. ,,Ik vind het altijd spannend wat we verkopen. Maar de beeldjes van Jeanne d’Arc gaan altijd heel goed.”