Diamanten paar Sebregts: ‘Elke dag is een feest’

DIAMANTEN PAARVELDHOVEN - Op donderdag 22 oktober zijn Maan Sebregts (75) en Annie Renders (76) zestig jaar getrouwd. Maan uit Wintelre en Annie uit Oerle liepen elkaar in 1956 tegen het lijf in de danstent op de kermis in Vessem. Vier jaar later trouwden ze.

Annie: ,,We hadden thuis een boerderij en een gezin met drie dochters. Toen mijn vader ziek werd, verkocht hij de boerderij en in 1958 gingen we aan de Blaarthemseweg wonen. Daarna kochten we een huis in de Kapelstraat-Noord. Maan verbouwde dat zodat we er samen met mijn ouders konden wonen. Na anderhalf jaar overleed mijn vader, en enkele dagen later viel mijn moeder van de trap. Ze raakte daarbij zwaar lichamelijk gehandicapt. Tien jaar lang heb ik ze mogen verzorgen tot ze in 1981 naar een verpleeghuis moest. Ik bezocht haar elke dag, hoewel ze me niet meer herkende. Zeven jaar later is ze overleden. We wisten dat onze kinderwens niet vervuld kon worden. Daarom heb ik de zorg voor mijn moeder met veel plezier kunnen doen en ik kijk er dankbaar op terug.”

Opzichter

Maan begon zijn werkzame leven als timmerman. ,,Via de avondschool heb ik me bekwaamd in het vak van opzichter. Ik werkte voor Bouwvereniging Valkenswaard en Philips. Door een reorganisatie moest ik er op 55-jarige leeftijd mee stoppen.”

Het stel kocht een caravan die door Maan werd opgeknapt. Samen genoten ze van veel vakanties. Annie is een spraakwaterval. ,,We praten veel met elkaar. Dat doen we zelfs in de auto, en daarom rijden we ook altijd verkeerd. We doen alles samen, en daar voel ik me heel gelukkig bij.”

Ze kijkt dan ook met voldoening terug op zestig jaar huwelijk. ,,Elke dag is voor mij een feest. We zijn heel dankbaar dat we samen zo oud mogen worden.”

Volledig scherm Maan en Annie Sebregts-Renders bij hun huwelijk op 22 oktober 1960. © Ad Adriaans