Dierenarts (63) uit omgeving Eindhoven aangehouden voor rommelen met papieren bij mogelijk illegale puppyhandel

De politie kwam de dierenarts vorig najaar op het spoor tijdens een onderzoek van de dierenpolitie naar illegale puppyhandel in Veldhoven. De dierenpolitie kwam erachter dat de dierenpaspoorten die hij uitgaf, verkeerd werden ingevuld. Ook vulde hij verplichte informatie niet in op de dierenpaspoorten.

Aanhouding

Afgelopen maart werden zeven pups in beslag genomen door de dierenpolitie op een onbekende plek in Veldhoven. De dieren hadden geen paspoorten, vaccinatieboekjes en identificatiechips en zouden mogelijk uit het buitenland zijn geïmporteerd voor de illegale verkoop. Of de 63-jarige dierenarts betrokken was bij deze puppyhandel, is niet bekend.

Explosieve groei

Sinds januari van dit jaar is er sprake van een ‘explosieve groei’ van meldingen over de verkoop van puppy’s vanaf verdachte adressen in Veldhoven. Daarvoor waarschuwde de politie in maart. Bij veel hondjes blijkt na aanschaf iets mis met hun gezondheid en het papierwerk is ook vaak niet in orde. Met torenhoge kosten voor de nieuwe baasjes als gevolg.