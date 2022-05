Dierenarts uit Veldhoven die wordt verdacht van gesjoemel met paspoorten weer vrijgelaten

Bonte karavaan maakt statement voor de vrede: Nu actueler dan ooit

LAGE MIERDE– In een bonte karavaan met twaalf paarden en zes rijtuigen, trekt een Duitse groep paardenliefhebbers door Europa in de richting van Brussel en Waterloo. Met een tussenstop in Lage Mierde. De boodschap die ze bij zich draagt is de oproep voor vrede. Die was nooit actueler.

10 mei