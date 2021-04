Dillen in Veldhoven scoort met lotenverkoop

Paul Dillen: ,,Dit goede nieuws konden wij in deze tijd wel gebruiken. Wij hebben regelmatig de media gehaald omdat er grote prijzen waren gevallen. Als je dat goed bekendmaakt helpt dat de verkoop natuurlijk ook. In deze tijd was de verkoop wel een stuk lastiger. We bezorgden onder andere loten aan huis in een straal van 6 kilometer en mochten een week bij onze overbuurman Jumbo loten verkopen. Dat was een topinitiatief van ze. Zij zeggen ook dat mensen de loten toch graag bij ons willen kopen. We zijn ook blij dat de mensen het ons als lokale winkelier gunnen en de loten niet online kopen. Mensen kopen graag bij ons omdat er veel grote prijzen vallen, maar we denken toch ook dat ze het ons gunnen.’’