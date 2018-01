Dimenco uit Veldhoven laat je de vlinder voelen via Simulated Reality

VELDHOVEN - Een vlinder in de jungle haarscherp zien en op je hand voelen. Het Veldhovense bedrijf Dimenco toont in Las Vegas een scherm met beelden op basis van Simulated Reality.

Dimenco zet de volgende stap met zijn 3D-technologie. Die gaat veel verder dan 3D-beelden bekijken op tablet en laptop zonder dat er een speciaal brilletje voor nodig is. Simulated Reality noemt Dimenco de nieuwe technologie. Die geeft akelig echt de werkelijkheid weer, als je Arne Balk van Dimenco mag geloven. ,,Je voelt de wind in je gezicht”, zegt hij vanuit Las Vegas.

Het Veldhovense bedrijf presenteert daar op de Consumer Electronics Show zijn nieuwe technologie. Samen met twee partners heeft het de Simulated Reality Alliance gepresenteerd, inclusief een eigen website. Dimenco neemt de beeldtechnologie voor zijn rekening. Auro Technologies uit het Belgische Mol verzorgt bijbehorend 3D-geluid zoals in een filmzaal. Het Britse Ultrahaptics brengt zijn kennis op het gebied van ultrasound in. Dat is geluid waarmee je virtueel objecten kunt vormen, zodanig dat je ze kunt aanraken. ,,Tot 70 centimeter boven het apparaat kun je objecten oppakken”, illustreert Balk.

Philips

Dimenco is sinds enkele jaren eigendom van het Chinese concern KDX. Het Veldhovense bedrijf, voortgekomen uit 3D-technologie van Philips, is het centrum voor onderzoek en ontwikkeling gebleven. Directievoorzitter Maarten Tobias van Dimenco is trots op wat het in Las Vegas laat zien. ,,Dit soort ontwikkelingen komen doorgaans uit Silicon Valley, maar nu van een bedrijf uit Veldhoven.”

Het eerste apparaat met de nieuwe technologie is een laptop die Samsung tot nu toe alleen in Azië op de markt heeft gebracht. Later dit jaar volgt introductie in de Verenigde Staten. Samsung heeft er een speciale productielijn voor ingericht. De laptop kan switchen van 2D- naar 3D-beeld. Over marktintroductie in Europa en contacten met andere mogelijke klanten mag Dimenco geen uitspraken doen.

Architectuur