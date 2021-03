Directeur Geert Hellings vertrekt bij Veldhovense Mikrocentrum: ‘Coronajaar goed doorgekomen’

Toos’ naalden tikken dagelijks voor het goede doel

21 februari VELDHOVEN - ,,Wat is dit? Ik schrik me rot”, reageert Toos Thomassen als ze in het Máxima Medisch Centrum ineens tegenover Wendy van Dijk staat. De presentatrice van het programma Hart in Aktie is naar Veldhoven gekomen om de trouwe vrijwilligster te verrassen.