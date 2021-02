Dit jaar wel weer Asperges op de Velden in Veldhoven, verwacht de organisatie

VELDHOVEN- In een tijd dat veel evenementen worden afgelast of uitgesteld, is de organisatie van Asperges op de Velden juist positief over het evenement dat van 13 tot en met 30 mei plaatsvindt. Mensen ontvingen deze week een mail met de mogelijkheid een optie te nemen. En daar lijkt ook animo voor: in twee dagen tijd deden 700 mensen dat.

Bertie Klaasen stelt dat de organisatie ervan overtuigd is dat ze kan voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden aan de dan geldende coronamaatregelen. ‘Wij zijn gebonden aan het aspergeseizoen dat loopt van begin/medio april tot 24 juni. Uiteindelijk bepaalt de overheid uiteindelijk of het wel of niet door mag gaan, maar wij moesten nu de beslissing nemen of we ervoor gingen of zouden verschuiven', staat in de mail.

Positieve stemming

Klaassen noemt de flexibiliteit en creativiteit van de organisatie en de ruime locatie; 25 bij 200 meter in de velden van de Veldhovense aspergekweker Kelders als reden voor de positieve stemming. Gasten betalen pas als het evenement doorgaat. Ook voor de organisatie zelf is de investering nu nog beperkt. ,,Begin april, met wat rek tot medio april hopen we wel in beeld te hebben of het definitief door kan gaan. Dan ga je serieuze investeringen doen en moet je weten of je voldoende gasten hebt. Als daar twijfel over ontstaat komt er een plan B, met een kleine kwinkslag naar het concept. Maar dat is echt een plan B en daar willen we nog niet te veel over communiceren. Ons bericht is bedoeld om een positieve vibe te geven en zo pakken mensen het ook op. Ze vinden het leuk om weer iets in hun agenda te zetten, en ze beseffen dat het onder voorbehoud is.” Het evenement kan zo’n 5000 à 6000 bezoekers aan.

Klaassen: ,,Ik begrijp dat evenementen worden uitgesteld. Het is toch een risico en als je dan al veel kosten moet maken, of als je vorig jaar al vouchers hebt moeten uitgeven, dan is het toch nog iets spannender.” Asperges op de Velden betaalde vorig jaar alle verkochte kaartjes terug. Bedragen wil Klaassen liever niet noemen. ,,Maar het ging om zo’n 3000 gasten, dus reken maar uit.” De prijzen voor deze editie liggen tussen 39,50 en 79,50 euro per persoon.

Het programma voor het evenement is deels al ingevuld. Tijdens Hemelvaart en Pinksteren zijn er familiedagen, op andere dagen serveren onder meer sterrenrestaurants Wiesen uit Eindhoven en Eden uit Valkenswaard culinaire hoogstandjes. Ook Lugar uit Waalre en Nastrium uit Helmond doen mee en het Veldhovense restaurant The Brand houdt een editie van Eats & Beats op de velden. Een primeur die eigenlijk voor de afgelaste editie van vorig jaar gepland stond. Daarnaast is Klaassen nog in onderhandeling met een aantal sterrenrestaurants.