Documentaire over dementie te zien in Veldhoven

VELDHOVEN - De indrukwekkende documentaire ‘Wei’ , over dementie, kijken en erover napraten, dat kan woensdag 12 februari in De Schalm in Veldhoven.

Theater de Schalm, de Bibliotheek Veldhoven en SWOVE werken samen rondom de vertoning van de documentaire Wei van Ruud Lenssen. In de documentaire legde de filmmaker uit Broekhuizenvorst het dementie- en mantelzorgtraject van zijn ouders vast. Na de vertoning in De Schalm is er een nabespreking met de maker. Eigenlijk zou deze in de bieb plaatsvinden, maar vanwege de grote belangstelling voor de documentaire is deze nu ook in het theater.

Linda Heemstra: ,,Wij programmeren tussen het jaarprogramma van vooral filmhuisfilms door documentaires die een link hebben met de regio, die de interesse hebben van het publiek of een maatschappelijk waarde hebben. Dementie heeft natuurlijk een maatschappelijke relevantie.”

Maatschappelijke relevantie

Bij de nabespreking is ook informatie beschikbaar over de Dementeek; een initiatief van de Bibliotheek en SWOVE dat in september is opgestart. Projectleider Dementeek bij de Veldhovense bibliotheek Rob Smetsers: ,,We waren heel blij dat Linda ons direct benaderde. We zijn in september geopend en het moet nog een beetje op gang komen met bezoekers. We zien al wel dat er in Veldhoven een hart is voor dit thema. Zo hebben we al van verschillende kanten bijdragen gekregen.”

De Dementheek bevindt zich op de begane grond van de bieb, waar in totaal twaalf vrijwilligers tijdens een aantal vaste inloopmomenten klaar staan. Bij de nabespreking zijn deskundigen van SWOVE aanwezig; de organisatie is een kenniscentrum voor dementie. Een van de deskundigen is Carolien van der Heijden. ,,Ik heb de documentaire nu nog niet gezien, maar als ik de recensies zie moet hij heel goed zijn. Een van de redenen waarom we deze film hebben gekozen. Het is een belangrijk onderwerp, want er komt een verdriedubbeling van de cijfers aan.”

Problemen verwacht

Volgens een prognose van Alzheimer Nederland zijn er in Veldhoven dit jaar 850 mensen met dementie en in 2050 1800. Dat er meer ouderen zijn, mensen langer leven en er minder personeel in de zorg en minder mantelzorgers beschikbaar zijn, gaat voor problemen zorgen, volgens Van der Heijden. Vroeger waren de gezinnen groter en waren er automatisch meer mantelzorgers. ,,Veel mensen denken: het komt wel goed, maar wij voorzien echt problemen.”

Lenssen wil met zijn documentaire het verborgen leed van de mantelzorger laten zien. ,,Er zijn wel meer documentaires gemaakt, maar die zijn vaak zo braafjes.” Zijn film is in andere gemeenten ook met een nabespreking vertoond. ,,Je ziet dan dat veel mensen overrompeld worden door de impact van het verhaal. Dan is het fijn nog met elkaar in gesprek te gaan.”