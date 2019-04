Door de troep het Veldhovense bos niet meer zien

Zo op het eerste oog lijkt het Oeienbosch in Veldhoven best schoon. Dat blijkt schijn als de leerlingen gewapend met handschoentjes en vuilniszakken het bos in trekken. De opbrengst na een uurtje opruimen zijn dan ook vijf volle vuilniszakken.

Tweedejaars havo/vwo-leerlingen van het Sondervick College hielden donderdag een schoonmaakactie in het bos in Veldhoven. Vorige week ruimde een andere groep tweedeklassers natuurgebied de Vlasroot en het schoolterrein al op. De afgelopen twee weken zijn de leerlingen bezig met een duurzaamheidsproject. Met opruimacties als onderdeel daarvan haakt de school in op de wereldwijde Trash Tag Challenge, waarbij mensen foto’s plaatsen van voor en na het opruimen. ,,We hopen dat de leerlingen zich meer verantwoordelijk voelen voor hun afval”, vertelt docente Hetty van Hees.

Allerlei troep wordt uit de bosjes gevist. Maar het gekste wat Bibi Dona (14) tegenkwam, is toch wel een shirt met de tekst recycle erop. ,,Ik vind het heel erg dat mensen dingen in de bosjes gooien. De moeite om even twee seconden naar een prullenbak te lopen is zo klein, terwijl het zo‘n verbetering is. Je helpt er de natuur en dieren mee”, zegt ze.