Dorp van gequilte huisjes en boompjes als jubileumwerkstuk van Veldhovense Rainbow Quilters

Elke vijf jaar viert de club het lustrum met een grote expositie van nieuw werk van de leden. Corona zat de viering van het vijfde lustrum in 2020 in de weg en ook vorig jaar moest het bestuur er een streep door zetten. Zaterdag vond in dorpshuis D’n Bond dan toch een feestelijke bijeenkomst plaats voor de kleine honderd leden.

In contact blijven na cursus

Voorzitter Wilma Meulenbroeks-van Ham stond in 1995 aan de wieg van de club. 33 jaar geleden begon ze aan huis met lesgeven in quilten. Al snel merkte ze dat cursisten na het afronden van de cursus met elkaar in contact wilden blijven. ,,In april 1995 startte ik met maandelijkse bijeenkomsten in D’n Bond onder de naam Open Quilt Atelier. Inmiddels zitten we al weer jaren in ’t Patronaat en zijn we meer dan 250 bijeenkomsten verder.”

Het ledental schommelt rond de honderd. De quilters komen uit Veldhoven en de regio. Ruim de helft daarvan is aanwezig bij het maandelijkse Open Quilt Atelier. Daar adviseren en inspireren ze elkaar, ruilen of kopen lapjes bij de Stoffenruilmand en lenen boeken en tijdschriften over hun hobby. Soms is er een demo over naaimachines en naalden of er komt iemand over een bepaalde techniek vertellen. Ook leden laten er hun werkstuk zien en vertellen daarover.

Nog geen mannen

Het mannelijke geslacht weet de Veldhovense quilters nog niet te vinden. Meulenbroeks: ,,Er zijn genoeg mannen die geïnteresseerd zijn in textiel. Zij zijn van harte welkom bij onze vereniging.”

Quote We maken geen rommel, het zijn mooie kunstwer­ken. Wilma Meulenbroeks-van Ham , Rainbow Quilters

Naast de kleurrijke doorgestikte dekens maken de leden ook gebruiksvoorwerpen zoals placemats en tassen. Ook worden in groepsverband quilts gemaakt. Dat zijn meestal dekens tot wel vier vierkante meter groot. ,,Vaak is daaraan door meer dan de helft van de leden gewerkt. We willen dat die creaties ook door anderen bewonderd kunnen worden. We hebben er in het verleden al geschonken aan het MMC, Merefelt en Kerkebogten in Eersel. Dat ging vroeger heel gemakkelijk. Nu hebben we te maken met steeds meer voorschriften op het gebied van onder meer brandveiligheid. Het is lastig voor ons dat niemand meer de verantwoording neemt om quilts te accepteren. We maken geen rommel, het zijn mooie kunstwerken”, stelt de voorzitter.

Voor veel leden is het quilten een verslaving. ,,Enkele keren per jaar bezoeken we beurzen en tentoonstellingen. Dan lopen we met de handen op de rug, anders blijft er van alles aan hangen”, zegt Meulenbroeks met een lach.

Het jongste groepswerk is zaterdag overhandigd aan het voormalige Comité Veldhoven100. Het is een mobile van een meter doorsnede bestaande uit gequilte huisjes en boompjes. Het quiltdorp komt onder de naam Quilthoven in muziekschool Art4U te hangen.