Dorpskok: chef-kok Vincent van Thiel maakt 'Echt Veldhovenz' gerecht

Politie Veldhoven waarschuwt vandalen: meld je of de beelden worden openbaar

20 juli VELDHOVEN - De politie in Veldhoven heeft een stel vandalen een ultimatum gesteld: meld je of we maken de beveiligingsbeelden openbaar. Op de beelden is te zien hoe een groep van negen jongeren vernielingen aanrichten aan het M.F.A. gebouw aan de Sterrenlaan in Veldhoven.