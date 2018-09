Drie mannen uit Veldhoven aangehouden voor bezit harddrugs

Bejaarde fietser klemgere­den in Veldhoven, bestuurder gooit portier open en rijdt door

30 augustus VELDHOVEN - Een bejaarde man (77) is woensdagmiddag bij de rotonde Oortlaan-Sterrenlaan in Veldhoven klemgereden door een automobilist. De bestuurder gooide daarop de bijrijdersportier open waardoor de man ten val kwam. Vervolgens ging hij ervandoor. De politie is op zoek naar getuigen.