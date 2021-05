Drie mannen uit Veldhoven, België en vrouw uit Dordrecht verdacht van omkoping en valse facturen van 1,3 miljoen euro

Op de Dag van de Zorg toont Fresku zijn oneindige dank aan het ziekenhuis, dat voor zijn doodzieke zoontje zorgde

12 mei ,,Onze dankbaarheid is oneindig‘’, zei Fresku op de Dag van de Zorg tegen het ziekenhuispersoneel. Juist dit jaar werden zorgverleners extra in het zonnetje gezet. De vier ziekenhuizen in de regio hielden hartverwarmende acties.