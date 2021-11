Drie oppositiepartijen Veldhoven slaan handen ineen: ‘Al die kleine partijtjes, daar zit niemand op te wachten’

Snuffelen tussen boeken en platen in Oerle: ‘Jip en Janneke nemen we mee om de taal te leren’

VELDHOVEN - De boeken- en platenmarkt van de Koers van Oers is in trek. Zaterdag lokte het enorme aanbod 230 bezoekers naar Dorpscentrum d’Ouw School in Oerle.

31 oktober