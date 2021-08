Driedaags festival CityFest in Veldhoven gaat niet door: ‘Te kostbaar voor maar 750 mensen’

Werknemers in de zorg werven is lastig, maar ze houden is nóg lastiger: ‘Het is vaak niet wat ze verwacht hadden’

19 augustus BLADEL - Nieuw zorgpersoneel binnenhalen is al een lastige opgave, maar die werknemers zien te houden, dát is de grote opdracht. Bij zorgorganisatie Oktober is de helft binnen twee jaar weer vertrokken. ,,Het lijkt erop dat voor sommigen de baan toch niet is wat ze ervan verwacht hadden. En dan gaat het vaak niet eens om de hoogte van het salaris", zegt Jessica Vogel (48), lid raad van bestuur van Oktober in Bladel.