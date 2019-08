Duizend laptops ASML naar scholieren uit arme gezinnen

Extra gift

ASML Foundation steunt stichting Leergeld al vele jaren. Maar de duizend laptops vormen een extra gift. ,,Het idee komt van onze bestuursvoorzitter Peter Wennink", zegt Christel Keizer, die de foundation leidt. ,,We moesten versneld veel laptops vervangen omdat we naar een ander systeem zijn overgegaan. Peter zei: waarom geven we die laptops niet aan Leergeld?” Zo gezegd, zo gedaan.

Eisen

Wil van Egmond is eerst met de leiding van de meest betrokken scholen gaan praten. Dat zijn het Sondervick in Veldhoven, het Rythovius in Eersel, Were Di in Valkenswaard en Pius X in Bladel. Want hij moest zeker weten dat de ASML-laptops voldoen aan de eisen die de scholen daaraan stellen.