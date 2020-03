Duizenden euro's schade: lood gestolen bij twee kerken in Veldhoven

De ravage is groot in de twee sacristieën en op het priesterkoor van het gebedshuis aan de Oude Kerkstraat in Oerle. Het water kwam via de muren naar beneden, de vloerbedekking in de werksacristie is zompig, het priesterkoor staat deels blank, deuren klemmen en laden schuiven niet meer. De onverlaten moeten gebruik hebben gemaakt van ladders om bij het lood te komen dat zich op zo’n vijf meter hoogte bevindt. Het gaat om afdeklood dat onder de leien ligt.