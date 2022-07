Een bankje voor oma Betsie op het dak van ‘buurman’ ASML: ‘Dit had ze keimooi gevonden’

De hel brak los in gehucht bij Heeze: zeventig jaar geleden zorgde explosie tijdens militaire oefening voor enorme verwoes­ting

HEEZE - Als op een mooie zomermiddag tijdens een militaire oefening een fosforgranaat ontploft, breekt de hel los op de Rul in Heeze. Een rieten dak vat door de ontploffing vlam. In geen tijd staat het gehucht in lichterlaaie. Als de avond valt is de buurtschap een grote rokende puinhoop.

25 juni