Een mantelzorgwoning achter in de tuin: ‘We zijn erg gehecht aan deze locatie’

VELDHOVEN - Een complete woning zweeft donderdagmorgen om 09.20 uur aan acht hijslussen boven een pand aan De Verver. Het is de mantelzorgwoning voor Ad en Carin van Oers. Een dik uur later staat de tijdelijke voorziening in de achtertuin op zijn plek.

Om 03.00 uur in de ochtend hoorden bewoners van De Verver de piepjes van een achteruitrijdende vrachtwagen. Hij stopt bij een 350 tonskraan waaraan 120.000 kilo contragewicht hangt. Het echtpaar Van Oers woont sinds 1998 in deze straat. Enkele jaren geleden ontstond bij de zeventigers het idee van een mantelzorgwoning toen Carin last kreeg van gezondheidsklachten. Carin: ,,We hadden al eens gekeken naar een andere woning, maar we zijn erg gehecht aan deze locatie. Veel groen en een bushalte en supermarkt op loopafstand.”

Toen opperde de oudste van de twee zonen om de woning over te nemen en indien nodig mantelzorg aan zijn ouders te verlenen. Ad en Carin zouden in een mantelzorgwoning in de achtertuin kunnen wonen. Dat idee sprak het echtpaar wel aan. Ad: ,,Een jaar geleden hebben we contact opgenomen met de gemeente. Van kennissen hoorden we dat er geen vergunning nodig is voor het plaatsen van een mantelzorgwoning. Dat bleek zo te zijn.”

Dokkum

Vorig jaar startten ze de zoektocht naar een mantelzorgwoning die hen tot in Duitsland bracht. ,,We hebben een vijftal leveranciers bezocht. Ik wilde onder meer de materialen zien die ze gebruiken bij de bouw. Een half jaar geleden hebben we gekozen voor een woning van Qomplex uit Dokkum”, vertelt Ad.

De gasloze woning is vijftien meter lang en voorzien van huiskamer, keuken, badkamer en twee slaapkamers. Er zit zelfs een buitenkraantje aan. Verwarming gebeurt via een airco en een aantal infraroodpanelen die aan het plafond zijn bevestigd. In de tuin hebben een aantal fruitbomen en struiken het veld moeten ruimen. De woning is geplaatst op twaalf funderingsplaten die op een ondergrond van gebroken puin liggen.

Ad: ,,Het grondwerk en de aanleg van riool, water en elektriciteit heb ik zelf aanbesteed. In de woning zit verder alles al in. Alleen de airco wordt donderdag nog geplaatst.” Al met al is het een investering van meer dan een ton, meldt hij desgevraagd. ,,Nieuw kosten ze circa 1200 euro per vierkante meter”, bevestigt Clemens Ganzenboom die bij Qomplex verantwoordelijk is voor de verkoop.

Zorgen

MantelzorgNL, de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een familielid, maakt zich zorgen over de nieuwe Omgevingswet die in 2022 van kracht wordt. Ze vrezen dat gemeenten vergunningsvrije mantelzorgwoningen zullen beperken als de wet eenmaal is ingevoerd. Ganzenboom verwacht dat het zo’n vaart niet zal lopen. ,,Gemeenten zijn soepel als het gaat om mantelzorgwoningen. Wel is het zo dat zodra de mantelzorg niet meer nodig is, de woning weg moet. We kopen ze na afloop graag terug want er is erg veel vraag naar.”

De komende weken worden nog afrondende werkzaamheden aan de woning verricht. Het echtpaar Van Oers is inmiddels gestart met ontspullen.