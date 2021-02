Een muzikaal feestje: Lizze (5) zet handtekening onder muziekakkoord

Terwijl in het Veldhovense theater de Schalm een interviewer verschillende partijen ondervraagt, kijken online zo’n 85 genodigden mee via een livestream tijdens de feestelijke middag. Er mag wat gevierd worden, want met de ondertekening wordt ook de komende jaren structureel muziekonderwijs voor de 6500 basisscholieren in de drie gemeenten veilig gesteld. Met de gehonoreerde MuziekMatch-subsidie die erbij hoort, kunnen er violen en cello’s worden aangeschaft voor strijkersklassen op de scholen.

Hanneke van Dongen van de Hapertse muziekvereniging Kunst Adelt: ,,Drie jaar geleden startten we met de blazersbende en dat leverde al direct elf nieuwe aanmeldingen voor onze harmonie op. De jaren daarna meldden zich ook steeds een stuk of tien, elf kinderen aan waarvan zeker de helft lid blijft.”

Sterke combinatie

Art4u-docent Pieter van den Broek: ,,De combinatie tussen muziekschool, basisschool en verenigingen is een heel sterke. Ik voel me echt onderdeel van het docententeam. Hé meester Pieter roepen ze dan.”

Inkijkje in het brein

Naast de interviews is er een Méér Muziek in de Klas inspiratiesessie met hoogleraar klinische neuropsychologie Erik Scherder. Hij geeft letterlijk een inkijkje in een brein en wijst de plekken aan waar muziek van invloed is. De aanwezigen leren dat muziek bijdraagt aan een betere doorbloeding van het brein. Als je bezig bent met muziek moeten hersengebieden op grote afstand van elkaar communiceren zoals het zien (van muzieknoten) en het doen; het spelen of zingen van die noten.