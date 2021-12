Een opblaasbare hal als winterstek voor hockeyvereniging Basko

In de maanden december, januari en februari spelen de hockeyers hun wedstrijden binnen. In vorige seizoenen gebruikte de vereniging daarvoor meerdere zalen.

Op die verschillende locaties konden de spelers vaak alleen op minder handige tijden terecht. Dit alles was voor Basko reden om naar een betere oplossing te zoeken. Die zag de club elf kilometer verderop. ,,Bij HOD in Valkenswaard hebben ze al enkele jaren zo’n hockeydome in gebruik. We zijn er gaan kijken en hebben de nodige informatie gekregen”, zegt bestuurslid Marcel Neggers die zich onder meer bezighoudt met de exploitatie van het clubgebouw.

Begin 2020 is een plan bij de voorzitter ingediend waarna de financiële haalbaarheid is vastgesteld. De Veldhovense ‘hockeydome’ is inmiddels gereed. Het gaat om een opblaashal, die na de winter weer kan worden afgebroken. Daarmee heeft Basko nu één vaste winterstek, op haar eigen terrein aan de Korze.

Schroefankers

Voor de bouw van de dome zijn in de herfstvakantie 280 schroefankers van gemiddeld twee meter lang onder kunstgrasveld 1 de grond ingegaan. Daaraan is de dubbelwandige opblaasbare hal verankerd. Afgelopen woensdag is door een dertigtal vrijwilligers het doek met pvdf coating uitgerold.

Een aggregaat blies vervolgens de hal op die met een luchtverversingssysteem op de juiste temperatuur wordt gehouden. De sporthalvloer in de hal werd donderdag gelegd. De dome is 57 meter lang, 45 meter breed en 11 meter hoog. Er is ruimte voor twee zaalhockeyvelden, een tribune tussen de velden en een horecahoekje. Zodra de belijning op de velden droog is, kan er voor het eerst overdekt gespeeld worden. Dat is naar verwachting op zondag 19 december.

Dat de koepel er kwam, was broodnodig. Tot en met het seizoen 2018-2019 speelden de spelers van Basko hun zaalcompetitie in drie hallen van sportcomplex De Heiberg. Toen twee hallen een andere bestemming kregen, weken de hockeyers uit naar Den Ekkerman, de Kempen Campus en NH Koningshof.

Te klein

Geen ideale situatie, vertelt voorzitter Huub Verhagen. ,,In Koningshof kan alleen maar getraind worden, want het veld is te klein voor wedstrijden. We kunnen maar 24 teams aan de zaalcompetitie laten deelnemen, terwijl de animo onder onze leden daarvoor veel groter is.”

Tegen de verwachting in maakte de club gedurende de coronaperiode ook nog eens een groei door. ,,Dankzij onze vier kunstgrasvelden hebben we onze leden met interne wedstrijden goed bezig kunnen houden. Dat trok vermoedelijk nieuwe leden aan, vooral jonge senioren. Hierdoor zijn we de grens van 900 leden gepasseerd.”

Dankzij de hal kunnen dit jaar 39 teams hun sportieve kunnen in de hal tonen. Verhagen: ,,We willen de hal minimaal twintig jaar gebruiken, dan is-ie afgeschreven. De dome, het aggregaat en andere materialen slaan we na de winter op in twee zeecontainers.”

Deze keer krijgen de hockeyers bij het op- en afbouwen van de dome nog hulp van de leverancier. Volgend jaar moeten de Veldhovenaren het op eigen kracht doen. Wat de dome heeft gekost, wil de voorzitter niet zeggen.

Op verschillende tijden is de dome straks niet in gebruik. Inmiddels hebben andere clubs al interesse getoond om de opblaashal dan te huren. Zo gaan de voetbalverenigingen Marvilde en Rood-Wit Veldhoven er hun zaalvoetbaltoernooi in houden en komt hockeyclub Oranje-Rood uit Eindhoven er op enkele tijden trainen. Clubs die belangstelling hebben om de voorziening te huren, kunnen dit kenbaar maken per e-mail aan hockeydome@vmhcbasko.nl.