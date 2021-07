Een slang of krokodil als huisdier, waarom niet?

Met een glimlach op zijn gezicht steekt Lev beide armpjes in de richting van Ferry Torrez die zondag met zijn reptielenshow naar het Citycentrum in Veldhoven is gekomen. Even later krult een regenboogboa zich om de arm van Lev. Terwijl andere kinderen gespannen toekijken, toont de vierjarige met zichtbaar plezier de kleine wurgslang aan zijn ouders. Als Torrez hem van de slang verlost, krijgt hij een groot applaus van het publiek. Dat was in groten getale afgekomen op de jungle dag in het winkelcentrum.

Quote Hij deed niks, niet bijten. Ik voelde wel dat hij lekker koud was Lev Schutten

Torrez gaf twee voorstellingen op het Blokkerplein. Voor de kinderen was er een speciaal vak gereserveerd. De Veldhovense familie Schutten liet de zonen Lev en Riff (6) kiezen welk uitje hun voorkeur had. ,,We vroegen ze of naar de speeltuin wilden of hierheen. Ze wilden meteen naar de reptielenshow”, zegt hun vader. Bang van de slang was hun jongste zoon niet. ,,Hij deed niks, niet bijten. Ik voelde wel dat hij lekker koud was.” De jongens zouden wel een slang of krokodil als huisdier willen, zeggen ze desgevraagd.

Het Citycentrum stond deze koopzondag in het teken van de jungle. Zo kon de jeugd zich op het Meiveld uitleven op enkele springkussens binnen dat thema. Op het plein bij The Post zijn Jasper (6) en Bram (4) Sterk net op de foto gezet. Ze poseren voor een greenscreen met een hoed op en een verrekijker in hun hand. Op een laptopscherm ziet het tweetal zich terug in een jungledecor.

,,Maandag of dinsdag worden de foto’s op de Facebookpagina van het Citycentrum gezet”, vertelt Esmeralda Schuurink van Line Up Events. Het evenementenbureau uit De Meern doet de jaarprogrammering voor het Citycentrum.

Speurtocht door winkelgebied

Naast de reptielenshow, de fotoshoot en de springkussens, bedachten ze ook een speurtocht door het winkelgebied. Drie generaties van de familie Lefrère uit Overpelt hebben de tocht net gelopen. Opa Luc en Oma Marijke zijn met dochter Liesbeth en kleindochter Lina (6) opgetogen over het Citycentrum. ,,Dit is een mooi centrum, ik wist niet dat het zo groot was”, zegt opa die er voor het eerst is. Zijn kleindochter heeft de oplossing van de speurtocht goed en gaat blij met een stickervel vol dieren naar huis.