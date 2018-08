Eenmalig lasergamen tussen de bezoekers van een tuincentrum in Veldhoven

Het was een bijzonder gezicht. In totaal tachtig kinderen namen gisteravond bezit van het tuincentrum in de Veldhovense wijk Heikant dat eenmalig het toneel was van een heuse pop-up lasergame. Rondom de hal waar binnenkort de kerstshow verrijst, was het buitenterrein vooral in bezit genomen door jagende kinderen. Soms vergezeld door hun ouders. In de verduisterde hal zorgde speciale muziek en verlichting voor een echt game-sfeertje. Een hoop gegil en de woorden 'mijn geweer is leeg' en 'mijn levens zijn op' klonken regelmatig door de hal.



Frank Idsinga van Lasergame Veldhoven probeerde met zijn collega de boel onder controle te houden. Op verzoek van Groenrijk mocht hij gisteravond de avond verzorgen. Voordat hij de hal weer inloopt of alles goed gaat, reageert hij op het spektakel in het tuincentrum. ,,Het is een beetje hectisch. Normaal organiseren we kinderfeestjes in de buitenlucht. Hoewel het niet de eerste keer is dat ze een evenement voor een bedrijf organiseren, vindt Idsinga het toch wel een beetje spannend. ,,We staan nu op vreemde locatie en lasergamen we vooral binnen. Dat maakt het voor ons weer anders."