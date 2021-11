Eerbetoon aan overleden Veldhovens raadslid: de Rien Luijkx Klare Taal Bokaal

Exclusief Van rotjeugd tot bij­na-bank­roet en inval van Fiod: het kleurrijke leven van Peter Gillis

Wekelijks kijken er gemiddeld zo'n zeven- tot achthonderdduizend mensen op SBS6 naar het kleurrijke leven van vakantieparkenmagnaat Peter Gillis. Al zijn avonturen staan nu ook in een onthullend boek dat dinsdag 2 november uitkomt. In deze krant alvast een bloemlezing van opvallende fragmenten, over zijn rotjeugd, vreemdgaan, een bijna-bankroet, depressieve zoon Ruud, de Fiod, geld en veel meer.

30 oktober