Eerst al je spieren laten zien aan de jury, daarna eindelijk bavarois met poffertjes

We praten niet graag over de dood, maar: ‘Bespreek je donorwens met familie’

EINDHOVEN - Dankzij de nieuwe donorwet in 2020 is er veel meer duidelijkheid gekomen voor artsen. Het maakt moeilijke gesprekken over het afstaan van organen of weefsels met familie van de overleden patiënt makkelijker. Uiteindelijk hebben nabestaanden het laatste woord, blijkt in de praktijk. ,,Dus bespreek orgaandonatie goed met familie en vrienden.”

26 november