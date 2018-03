Eerste bouwkavels Huysackers Veldhoven in de verkoop

VELDHOVEN - ,,Ze verwachten maandag een rij voor het gemeentehuis. Ik ga een optie op een kavel nemen”, zegt Veldhovenaar Johan van Dijk donderdagavond in de burgerhal van het gemeentehuis. Naar verwachting zullen de 18 particuliere bouwkavels in Huysackers grif van de hand gaan.

De eerste bouwfase van Huysackers start nog dit jaar met de realisatie van 121 woningen van de 430 die er volgens de huidige plannen gaan komen. De gemeente geeft 18 particuliere kavels uit. Een projectontwikkelaar bouwt de rest van de 121 woningen die tussen de Antwerpsebaan tot net onder de Roskam gaan verrijzen. Tijdens de inloopbijeenkomst lieten bezoekers zich informeren over de grondaankoop, bouwvoorschriften en Nul op de Meter woningen. Huysackers wordt de eerste ontwikkeling in Veldhoven waar geen aardgasnetwerk wordt aangelegd. ,,De Tweede Kamer wil gasloos bouwen versnellen. Voor elk dorp in Zilverackers kijken we naar de techniek van het moment. Voor Huysackers sorteren we voor op de eisen van het bouwbesluit 2020”, legt een milieuadviseur van de gemeente uit.

Bouwstijl

De aan de rand van Huysackers gesitueerde 18 woningen moeten alle voldoen aan een bepaalde bouwstijl. Er is de keuze uit de Kempische stijl, de Bossche of Delftse School of Shake-hands. Voor Johan en Henriëtte van Dijk doemt hier al een probleem op. Het echtpaar heeft hun woning in De Kelen te koop staan en heeft belangstelling voor een kavel. ,,De kinderen zijn uit huis. We zijn op zoek naar een kavel om iets kleiner te bouwen. Maar ik wil echt laagbouw, dus geen kap erop.” Van de stedenbouwkundige kreeg Van Dijk geen harde toezegging dat zijn wens in Huysackers kan uitkomen.

Waar Van Dijk kleiner wil gaan wonen, willen Lotti en Wilbert Wouters juist naar een grotere woning. Nu wonen ze met hun twee tieners in een tweekapper in de wijk Pegbroeken. ,,We wonen aan een drukke weg en zijn al twee jaar op zoek naar een bestaand huis. Maar altijd staat er wel een muurtje verkeerd. Daarom willen we nu zelf iets laten bouwen. Dit is het moment nu de kinderen nog een tijd thuis wonen.” Dat de wijk gasloos wordt, heeft de keuze voor het stel niet beïnvloed. ,,Daar hebben we niet over nagedacht. We wisten pas enkele dagen van deze bijeenkomst.”