Eerste plannen Veldhoven 100: geen koning, wel feest

Het eerste dat opvalt: de gemeente spreekt vooralsnog niet de ambitie uit om Koningsdag naar Veldhoven te halen. Een streven dat wethouder Daan de Kort juist herhaaldelijk uitsprak in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, toen De Kort nog VVD-lijsttrekker was. Maar wethouder Van de Looij wil geen verwachtingen wekken die hij niet waar kan maken. ,,We hebben het er wel over gehad”, zegt hij. ,,Maar de verwachting is dat zoiets niet gaat lukken.”