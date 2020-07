Eerste vakantiegangers bij tankstation Oeienbosch: We mogen weer! (maar kiezen vooral voor veiligheid)

VELDHOVEN - De eerste zaterdag van de zomervakantie is normaal gesproken hét moment om bij tankstation Oeienbosch, de laatste stop voor de Belgische grens, caravans te tellen. Maar hoe is dat in ‘het nieuwe normaal’ eigenlijk?

Op de eerste zaterdagochtend van de zomervakantie in de regio Zuid is het nog tam met vakantieverkeer bij Oeienbosch. Waar de Nederlander normaal voor dag en dauw in de auto kruipt om ‘s middags al diep in Frankrijk te staan, wordt nu meer de tijd genomen. Vroeg vertrekken is overbodig, Zuid-Europa wordt als bestemming dit jaar veelal gemeden. Maar de vakantie skippen? Dat is voor veel Oeienboschbezoekers onbespreekbaar.

,,Ik heb drie maanden thuis gewerkt. Ik moest er echt uit deze zomer.”, verklaart Dennis Martens uit Deventer. De geboekte vakantie naar Spanje werd geannuleerd, nu rijdt hij met zijn vrouw en vier kinderen richting Frankrijk. ,,Eigenlijk ben ik wel blij met die annulering. Als je de berichten op het nieuws volgt, wil je nu gewoon niet in Spanje zijn. Als alternatief zouden we in Nederland blijven, tot we een stacaravan in Bretagne konden krijgen.” Angst dat de situatie rondom het coronavirus in Frankrijk wijzigt, heeft het gezin niet. ,,We zijn met onze mondkapjes goed voorbereid. En als het mis gaat, zijn we zo weer thuis.”

Arjen Riedstra, Tristan Schouw en Ladic van Dun onderweg naar België en dan naar Duitsland.

Binnen én buiten zwemmen

Ook de vakantie van twintigers Ladic van Dun, Arjen Riedstra en Tristan Schouw uit Apeldoorn werd omgegooid. Met een zak broodjes zitten ze aan een picknicktafel op hun gemakje een slaapplaats te boeken. ,,Een half jaar geleden wilden we nog naar Oost-Europa, maar de regels daar zijn per land anders en we willen eigenlijk geen mondkapje op. Nu gaan we een week naar Brussel en Keulen, lekker dichtbij en met de auto te doen.”, vertelt Van Dun.

Dat ook veel mensen in Nederland blijven, bewijzen Arno en Francien van Zutphen en hun 6-jarige dochter Luna uit Schijndel. Waar anderen nog een eindje moeten, hebben zij hun eindbestemming Eersel al bijna bereikt. ,,Wij gaan veertien nachtjes slapen op camping Terspegelt.”, kondigt Luna aan. ,,Want daar kun je binnen en buiten zwemmen.” Precies de reden dat ouders Arno en Francien het buitenland niet eens hebben overwogen. ,,We hebben vorig jaar al geboekt. Voor kinderen is er niks mooiers dan dit. Die camping heeft alles voor jong en oud, waarom zou je dan verder kijken?”

De familie van Zutphen. Vader Arno en zijn vrouw Francien gaan met Luna met de caravan naar camping Ter speelt.

Huisje in België

Ook Wilma van der Weerden en Benjo van Mook uit Geldermalsen zijn bijna op hun bestemming, het Belgische Arendonk. Ze hebben daar een eigen huisje in het bos, maar konden dat door de dichte grens een half jaar niet bereiken. Van der Weerden: ,,Ik vind het wel spannend om weer de grens over te gaan. Toen ik laatst voor het eerst weer terugkwam, schrok ik. Het gras kwam inmiddels tot aan de heupen, dus deze keer hebben we ook tuingereedschap bij. In Nederland zijn we klein gaan wonen omdat we veel in Arendonk zijn, maar daar is het laatste half jaar niks van terechtgekomen.”

Waar velen het dus dichter bij huis zoeken, is Melvin Brouwer uit Huizen van plan met zijn camper door te trekken tot aan Venetië. ,,Het is daar nu juist rustig.”, verklaart hij. De camper werd in december gehuurd en sindsdien heeft Brouwer niet getwijfeld over het doorgaan van de vakantie. ,,Er zit een douche en toilet in, ik ben volledig zelfvoorzienend en dus niet afhankelijk. Als het ergens vervelend wordt, draai ik de luifel in en ben ik weg.” Bang dat hij bij thuiskomst in thuisquarantaine moet, is Brouwer niet. ,,Ik hoop het natuurlijk niet, maar als dat zo is dan is het zo.”

Melvin Brouwer uit Huizen die met zijn gezin richting Venetië gaat met de camper.