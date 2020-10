Efteling-ontwerper Ronald brengt magische verhalen tot leven in attracties

Als Ronald Donkers (47) uit Veldhoven naar attractiepark de Efteling gaat, kan hij het niet laten om even langs het Efteling Museum te gaan. Daar hangt een bouwkundige tekening van zijn hand voor de achtbaan Baron 1898, zomaar tussen schetsen en tekeningen van Efteling-iconen Anton Pieck en Ton van de Ven. ,,In het begin durfde ik het nog niet goed. Ik ben niet iemand die graag op de voorgrond staat. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een geweldige eer om daar te hangen”, zegt Donkers trots.



Op de voorgrond of niet, Donkers praat maar al te graag over zijn passie. ,,Ik heb tien jaar bij een architectenbureau gewerkt. Een geweldige baan bij een leuk bedrijf maar grote auto's of zaken doen op de golfbaan paste niet helemaal bij mij.” In 2003 ziet hij een reclame op televisie van de Efteling. ,,Als ik daar toch gebouwen voor zou kunnen ontwerpen, dat zou toch wel het hoogst haalbare zijn”, zegt hij tegen zijn vrouw. Donkers, dan nog met blauw haar en Hawaii blouse, stuurt een open sollicitatie naar de Efteling. Een half jaar later mag hij beginnen. ,,Ik kwam in een warm bad terecht, zegt Donkers. ,,Het is een mooi Brabants bedrijf dat ondanks de ontwikkeling en groei nog altijd een no-nonsense cultuur heeft.”