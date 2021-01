Einde verhaal dreigt voor Zoo Veldhoven: ‘Met de huidige regels redden we het nog één maand’

Het is niet voor het eerst dat Loomans de noodklok luidt. In april vorig jaar, toen de eerste lockdown net een maand oud was, vreesde hij ook al voor het voortbestaan van Veldhoven Zoo, het voormalige Papegaaienpark. ,,Uiteindelijk hebben we in de zomer toch nog redelijk wat bezoekers binnen gehad, zodat we toch weer even vooruit konden. Maar in vergelijking met andere jaren zijn we wel heel veel inkomsten misgelopen, inkomsten die we hard nodig hebben om de winter door te komen.”