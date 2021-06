Eindelijk een Turkse supermarkt in Veldhoven

VELDHOVEN - Onder de naam Super International Markt opent vrijdag 18 juni een Turkse supermarkt de deuren. De winkel aan de Pleintjes 98 in het Citycentrum is vanaf dan zeven dagen per week open.

Er is volop bedrijvigheid in de winkel waar voorheen een schoenenzaak zat. Regelmatig lopen passanten even binnen om alvast een kijkje te nemen. ,,Het ziet er goed uit”, zegt een man na een rondje langs de gevulde schappen. Het klinkt Moustafa Aljazi (19) als muziek in de oren. ,,Veel mensen vinden het fijn dat er een Turkse supermarkt in Veldhoven komt. Voorheen gingen ze daarvoor vaak naar Eindhoven.”

Nederlands, Arabisch en Turks

Aljazi is geboren in de Syrische stad Idlib. Sinds vier jaar woont hij in Bergeijk. Hij spreekt inmiddels prima Nederlands, maar ook Arabisch en Turks. Op Summa Plus in Eindhoven rondt hij deze maand een opleiding in de zorg af. ,,In Bergeijk heb ik als stage gewerkt met verstandelijk gehandicapten. Na de zomervakantie start ik bij het Summa College een BBL-opleiding Verkoop.”

Eerder deed hij ook ervaring op in een Turkse supermarkt. Over de vraag of hij bedrijfsleider wilde worden van de nieuwe supermarkt in Veldhoven, hoefde hij niet lang na te denken. ,,Ik heb er ervaring in en vind het fijn om in een supermarkt te werken en klanten te ontmoeten.”

Halal vlees

In maart startte hij de verbouwing. De verlichting is vervangen en er zit een nieuwe tegelvloer in. De slagerij, waar uitsluitend halal vlees wordt verkocht, is voorzien van een 6,35 meter brede toonbank. ,,Elke dag wordt er verse kip geleverd. Schapen- en lamsvlees wordt drie keer per week bezorgd.” De koelruimte van 3 bij 2,5 meter is al in bedrijf. Stapels trays met witte en bruine eieren reiken bijna tot aan het plafond. ,,Wij zijn goedkoper dan de gemiddelde supermarkt. Een tray met dertig eieren kost 3,50 euro.”

Quote We mikken op buitenlan­ders en Nederlan­ders die willen kennisma­ken met andere eetcultu­ren Moustafa Aljazi

De doelgroep is breed. ,,We mikken op buitenlanders en Nederlanders die willen kennismaken met andere eetculturen.” Als voorbeeld noemt hij baklava en Turks brood dat dagelijks vers wordt aangeleverd. Trots laat hij een foto zien van een koelmeubel dat nog in bestelling is. Daarin worden straks zes soorten verse olijven aangeboden. Het meest verwacht de bedrijfsleider van de verkoop van slagerijproducten en verse groenten. En als een klant niet tevreden is? ,,Bij klachten kan deze met het product en de bon terugkomen. Dan krijgen ze het geld terug, of een nieuw product met een extraatje”, belooft Aljazi.

De winkel is zeven dagen per week open. Op zondag van 12.00 tot 17.00 uur, de rest van de dagen tussen 9.00 en 18.30 uur.