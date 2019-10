Eindelijk groen licht Veldhovens verkeersplan

VELDHOVEN - Bijna anderhalf jaar geleden trok wethouder Ad van den Oever (VVD) zijn Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) in. Nu is het nieuwe verkeersplan eindelijk vastgesteld door de gemeenteraad.

Een brievenactie van Veldhoven Samen Anders (VSA) resulteerde vorig jaar in 205 zienswijzen op het oude plan. Er was veel kritiek op de wegcategorisering. Het plan werd ingetrokken. Het nieuwe GVVP werd in eerste instantie goed ontvangen in de Veldhovense gemeenteraad. Toch kwamen ook op dat plan tientallen zienswijzen binnen.

Ook in tweede instantie was de wegcategorisering steen des aanstoots. De voorgenomen knip in de Sondervick viel slecht bij sommige bewoners. Het college wil de weg opdelen in een stuk gebiedsontsluitingsweg (maximumsnelheid 50 kilometer per uur) en een stuk erftoegangsweg (een 30-kilometerzone).

Een motie om die knip in ieder geval uit te stellen tot de nieuwe aansluiting van de Kempenbaan West op A67 gereed is, werd tijdens de raadsvergadering dinsdagavond met ruime meerderheid aangenomen. Alleen PvdA stemde tegen. ,,Het gaat hier om een stuk waar de bus doorheen gaat. Het gaat om de doorstroming van het openbaar vervoer. Dat verandert niet met de aansluiting van A67", zei Wim Meijberg (PvdA).

Zorgen bewoners

Een andere motie om een verbinding tussen de Peter Zuidlaan en Julianastraat zo snel mogelijk te realiseren, werd raadsbreed aangenomen. Het college zegde daarmee toe te streven naar uitvoering van die verbinding in 2020. ,,We moeten wel rekening houden met procedures, inclusief zienswijzen”, zei wethouder Van den Oever. ,,Dat zou vertraging op kunnen leveren.”

Di tweede motie riep ook op om ‘zorgen van bewoners in de omgeving van Julianastraat en Hagendorenseweg mogelijk weg te nemen’. ,,Het gaat daar wel drukker worden”, waarschuwde Van den Oever. ,,We moeten er rekening mee houden dat daar iets gevonden van kan worden.” Van den Oever steunde beide moties.